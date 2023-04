Alla Star Wars Celebration svelato il nuovo trailer dell’attesissimo ‘Indiana Jones e il Quadrante del Destino’

ROMA – Giorni ‘stellari’ pronti a sganciare news e immagini di film e serie in arrivo al cinema e in streaming. Nella prima giornata della ‘Star Wars Celebration’ a Londra è stato svelato il nuovo trailer di ‘Indiana Jones e il Quadrante del Destino’, il nuovo film Lucasfilm con Harrison Ford nei panni dell’iconico archeologo diretto da James Mangold (‘Le Mans ‘66 – La grande sfida’, ‘Logan – The Wolverine’).

L’attesissimo ultimo capitolo cinematografico dell’amato franchise, che sarà presentato in anteprima mondiale il 18 maggio al Festival di Cannes e dal 18 giugno nelle sale italiane, promette un’ultima, epica e travolgente avventura in giro per il mondo insieme al leggendario archeologo. Nel cast del film anche Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’), Antonio Banderas (‘Dolor y gloria’), John Rhys-Davies (‘I predatori dell’arca perduta’), Toby Jones (‘Jurassic World – Il regno distrutto’), Boyd Holbrook (‘Logan – The Wolverine’), Ethann Isidore (‘Mortale’) e Mads Mikkelsen (‘Animali Fantastici – I segreti di Silente’).

Il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi.

La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale ‘I predatori dell’arca perduta’ nel 1981.