Il tweet di Taffo su Berlusconi scatena le polemiche. Salvini: “Tarati mentali”

ROMA – “Stavolta siamo pronti eh”. Una frase che non è piaciuta a molti, quella contenuta nel tweet di Taffo e pubblicata nel giorno della notizia del ricovero di Berlusconi. Tra quelli che non hanno gradito il messaggio, anche il ministro Salvini che, pur senza fare esplicitamente il nome dell’agenzia funebre, ha detto: “Quando c’è una persona ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo di tarati mentali portino a scrivere sui social, ma anche su siti di quotidiani importantissimi, che hanno milioni di lettori, le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli, cattive, ma poi c’è gente che vive col veleno dentro, io li compatisco, a me non fanno rabbia, a me fanno pena, quelli che non riescono a fermarsi neanche fuori da un letto d’ospedale augurando il peggio”

Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio a chi è ricoverato in terapia intensiva?

Tanta pena per questi meschini odiatori con il veleno dentro che non si fermano davanti alla Vita.

Un affettuoso pensiero all’amico Silvio, ti aspettiamo presto. pic.twitter.com/EzaoNFuAgy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 6, 2023

Ad oggi il tweet ha superato le 330mila visualizzazioni ed è stato ricondiviso da più di 300 utenti. Intanto le condizioni di Silvio Berlusconi restano stabili. Proprio questa mattina, ad Agorà su RaiTre il ministro Tajani ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni di salute: “Sta reagendo bene alle cure”.

STAVOLTA SIAMO PRONTI EH — TAFFO (@taffoofficial) April 6, 2023