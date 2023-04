Papa Francesco non parteciperà alla Via Crucis del Venerdì Santo

ROMA – Oggi in occasione del Venerdì Santo, a due giorni dalla Santa Pasqua, si celebra il rito della Via Crucis. All’evento che avrà luogo al Colosseo non parteciperà Papa Francesco. Per via del freddo intenso di questi giorni, fa sapere Vatican News, il Pontefice seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. La settimana scorsa Papa Francesco è stato ricoverato per un’infezione respiratoria all’ospedale Gemelli. A distanza di pochi giorni è stato dimesso e ha presenziato il rito della Domenica delle Palme a San Pietro, come promesso ai fedeli.

Nella Via Crucis vengono ripercorse le 14 tappe che ricordano il calvario di Gesù. A scandire il percorso oggi al Colosseo saranno le voci di persone provenienti da luoghi del mondo martoriate da conflitti.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DELLA VIA CRUCIS CON PAPA FRANCESCO

Il rito della Via Crucis verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21. A seguire, in prima visione tv, andrà in onda un film d’autore che testimonia i valori universali espressi da Papa Francesco: “In viaggio” di Gianfranco Rosi. La pellicola unisce i tanti filmati che documentano le trasferte di Bergoglio e a immagini girate dallo stesso regista. Si segue il Papa, si guarda quello che ha visto, si ascolta quello che ha detto. Ma proprio questa apparente semplicità, unita alla potenza naturale delle immagini, esprime la profondità del lavoro e suscita la meraviglia dello spettatore. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Medio Oriente, l’Africa, il Sud-Est Asiatico. “In viaggio” è ‘il ritratto di un uomo che ci fa guardare oltre’, un film – come dice l’autore stesso – ‘aperto, potenzialmente in divenire’ che spinge a una riflessione sui temi centrali del nostro tempo: la povertà, l’ambiente, le migrazioni, la solidarietà, la guerra.