VIDEO | Ferrieri (Angi): “Il futuro all’Innovation cybersecurity summit”

ROMA – ‘Il futuro è cyber, ma non ci può essere futuro senza sicurezza‘. È il claim della terza edizione dell’Innovation cybersecurity summit, l’evento dedicato alla cybersecurity con ospiti di fama nazionale e internazionale che si svolgerà a Roma, il 12 aprile, a palazzo Wedekind.

“L’obiettivo- spiega all’agenzia Dire Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) promotrice dell’appuntamento- era proprio quello di individuare alcuni cluster strategici come finanza, cloud computing, e le attività di sicurezza della pubblica amministrazione. Interverrà anche la massima autorità della presidenza del consiglio, per informare su quella che è la situazione dell’information tecnology e dei siti critici dello Stato. Ci saranno anche rappresentanti del Dis (il Dipartimento informazione sicurezza), e dell’Agenzia della cybersicurezza. Entrambi interlocutori fondamentali di quello che sarà anche il nostro Manifesto che consegneremo alle istituzioni, con la grande disponibilità dei presidenti delle commissioni Difesa della Camera e del Senato, che saranno presenti e che porteranno anche la loro autorevole testimonianza- aggiunge Ferrieri- ci auguriamo che il Manifesto possa anche portare a un confronto tra i vari operatori e i vari esponenti sia del governo che del Parlamento”. Tra gli ospiti, infatti, ci sarà anche Ettore Rosato, segretario del Copasir.

LEGGI ANCHE: Angi, i giovani innovatori a sostegno del Made in Italy

“Unirci attorno alle istituzioni è un punto fermo della mission dell’Angi- continua Gabriele Ferrieri- dopo il successo del nostro evento sul Made in Italy con il ministro Urso, abbiamo toccato un altro tema fondamentale che è quello delle autostrade sull’innovazione e il digitale in merito alla difesa e alla sicurezza cibernetica. Lo abbiamo fatto chiamando a noi i principali operatori europei, le varie organizzazioni istituzionali, lo Stato Maggiore e la Difesa, e tutte quelle imprese che sono legate a questo settore anche con startup ed eccellenze, che porteranno analisi, studi e visioni su come è importante salvaguardare la sicurezza del dato informatico, la privacy e la sicurezza dei siti critici dello Stato. E lo faremo in una giornata che mira ad evidenziare, in rappresentanza di tutti i vari stakeholder sotto l’ala dell’Angi, questa nuova autostrada digitale, che vede importanti investimenti da parte delle azienze ma anche del Pnrr, una sfida per noi molto importante. Questa terza edizione è molto sentita sia in termini di partecipazione che di adesione da parte dei principali stakeholder”, conclude Ferrieri.