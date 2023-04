Nollywood alla conquista del mondo con ‘Gangs of Lagos’

ROMA – Le bande nigeriane alla conquista del mondo. Lo fanno sul piccolo schermo, con ‘Gangs of Lagos‘, primo film africano e “made in Nollywood” disponibile da oggi con il servizio di video on demand Amazon Prime Video.

La regista è Jadesola Osiberu, fondatrice di Greoh Studios, una società nigeriana che ha firmato con il colosso americano un accordo triennale per lo sviluppo e la produzione di serie tv e feature film originali.

A interpretare ‘Gangs of Lagos’ sono star nazionali come Tobi Bakare, Adesua Etomi-Wellington, Chike Osebuka, Chioma Chukwuka e Iyabo Ojo. La storia è criminale ma indaga anche legami familiari e di amicizia. Sullo sfondo c’è la tentacolare, trafficatissima e spettacolare Lagos, 15 milioni di persone che secondo l’Onu nel 2035 saranno 25 milioni ed entro fine secolo più di tutte quelle che abitano in qualsiasi altra città del pianeta.

Anche “Nollywood“, com’è nota l’industria nigeriana del cinema, ha numeri globali. Per quantità di produzioni è seconda solo a Hollywood, superando anche la “Bollywood” indiana. E in Nigeria Amazon sta investendo su più fronti: tra le novità c’è una versione locale del format giapponese ‘Lol, Last One Laughing‘, con l’attore comico Bright Okpocha, nome d’arte Basketmouth.