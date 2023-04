‘Mare fuori 3’ conquista i Ciak d’Oro dedicati alle serie tv

ROMA – Con un exploit di ben 660.000 voti raccolti sul sito di Ciak, si chiude la prima edizione del ‘Ciak d’oro Serie tv’ che ha dato voce al pubblico degli appassionati chiamandoli a eleggere i propri beniamini e campioni di un anno di storie raccontate dalla grande serialità. Ne è emersa una fotografia dei titoli e dei protagonisti più amati dal grande pubblico.

Miglior serie italiana dell’anno è ‘Tutto chiede salvezza’; Migliore attrice italiana dell’anno votata dal pubblico Carolina Crescentini e Lino Guanciale il Migliore attore italiano dell’anno. Tra le serie internazionali trionfa ‘Mercoledì’. Miglior protagonista internazionale è Jenna Ortega per ‘Mercoledì’. ‘The Bad Guy’ è risultata la Serie più innovativa. Il panorama dei premi è completato dai riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d’oro 2023 alla serie italiana dell’anno che è andato a ‘Call My Agent’ e il Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine a ‘Christian’. Dominio di ‘Mare fuori 3’ nelle due categorie dedicate ai gusti del pubblico più giovane: la serie prodotta per Rai da Picomedia si è aggiudicata il Ciak d’oro come Miglior serie pubblico under 30 e a Massimiliano Caiazzo è andato quello come Miglior protagonista.

VINCITORI E FINALISTI

Superciak d’oro 2023: Call My Agent – Italia – SKY e NOW

Ciak d’oro Serie più innovativa: The Bad Guy – PRIME VIDEO

Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine: Christian – SKY e NOW

MIGLIORE SERIE ITALIANA

Tutto chiede salvezza (NETFLIX) – 31.31%

Doc – Nelle tue mani 2 (RAI) – 26.60%

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (RAI) – 15.84%

The Bad Guy (PRIME VIDEO) – 13.65%

That Dirty Black Bag (PARAMOUNT+) – 12.60%

MIGLIORE SERIE INTERNAZIONALE

Mercoledì (NETFLIX) – 29.54%

Dahmer (NETFLIX) – 23.34%

Stranger Things 4 (NETFLIX) – 21.02%

Peaky Blinders 6 (NETFLIX) – 13.15%

The Crown 5 (NETFLIX) – 12.94%

MIGLIOR PROTAGONISTA INTERNAZIONALE

Jenna Ortega – Mercoledì (NETFLIX) (35.54%)

Zendaya – Euphoria 2 (SKY e NOW) (17.96%)

Julia Roberts – Gaslit (LIONSGATE-PRIME VIDEO) (17.46%)

Sadie Sink – Stranger Things 4 (NETFLIX) (16.40%)

Lily Collins – Emily in Paris 3 (NETFLIX) (12.65%)

MIGLIORE ATTRICE ITALIANA

Carolina Crescentini – Boris 4 (DISNEY+), Tutto chiede salvezza

(NETFLIX), Mare fuori (RAI) – 31.66%)

Vanessa Scalera – Imma Tataranni 2 (RAI) – 22.26%

Luisa Ranieri – Le indagini di Lolita Lobosco 2 (RAI) – 17.51%

Serena Rossi – Mina Settembre 2 (RAI) – 16.06%

Maria Chiara Giannetta – Buongiorno Mamma! 2 (MEDIASET) – 12.50%

MIGLIORE ATTORE ITALIANO

Lino Guanciale – Sopravvissuti, Noi (29.85%)

Andrea Pennacchi – (Petra 2 SKY e NOW), Tutto chiede salvezza

(NETFLIX)- 25.38%

Luca Argentero – Le fate ignoranti, Doc 2 (RAI) – 19.03%

Massimiliano Gallo – Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso

(RAI) – 13.61%

Claudio Amendola & M. Gobbo Diaz – Nero a metà 3 (RAI) – 12.13%

MIGLIOR PROTAGONISTA PUBBLICO UNDER 30

Massimiliano Caiazzo – Mare fuori 3 (RAI) – 47.87%

Francesco Russo – Call My Agent – Italia (SKY e NOW) – 17.43%

Nicolas Maupas – Mare fuori 3 (RAI) 16.69%

Federico Cesari – Tutto chiede salvezza (NETFLIX) – 9.26%

Valentina Romani – Mare fuori 3 (RAI), La porta rossa 3 (RAI) –

8.76%

MIGLIOR SERIE PUBBLICO UNDER 30

Mare fuori 3 (RAI) – 63.65%

Tutto chiede salvezza (NETFLIX) – 17.00%

La legge di Lidia Poët (NETFLIX) – 7.47%

Odio il Natale (NETFLIX) – 5.90%

SKAM Italia 5 (NETFLIX) – 5.88%