Governo, Brunetta: “Salvo il Paese e poi mi ritiro nella mia campagna”

ROMA – “La mia missione è salvare e cambiare il Paese, poi torno alle mie vigne e alla mia campagna“. Lo dice Renato Brunetta nel corso di una intervista con Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7. Dopo il governo Draghi si ritira dalla politica? “Quando uno è dentro un’avventura di questo genere, può anche bastare“.

BRUNETTA: “IL MANDATO DEL GOVERNO È SALVARE PAESE, UN ANNO POI VEDREMO”

“Il mandato di questo governo è salvare il Paese”, ribadisce Brunetta. La durata? “Io scherzo con i miei collaboratori dicendo che siamo in esercizio provvisorio. Per ora sono passati due dodicesimi, poi a gennaio eleggeremo il presidente della Repubblica e a quel punto deciderà il Parlamento e il capo dello Stato. Io credo siano necessari ancora due anni, fino alla scadenza naturale della legislatura”, continua. “Abbiamo un bravissimo presidente della Repubblica e ci sono dei precedenti per fare il bis. Io metto prima di tutto la salvezza e la riforma del Paese”, sottolinea.

Salvini garanzia per la stabilità del governo? “È una sicurezza, ma la mano sul fuoco in politica non la metto per nessuno”.