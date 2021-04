Improvvisa spolverata di neve a Genova, a due passi dal mare

GENOVA – Il mese “pazzerello” è universalmente riconosciuto in marzo. Ma anche aprile non vuole essere da meno con qualche “scherzetto” meteorologico. Un repentino quanto annunciato colpo di coda invernale ha fatto nuovamente comparire la neve a Genova. E non solo nell’entroterra dove la sorpresa sarebbe più contenuta. Un’improvvisa spolverata, qualche minuto prima delle 13 è scesa a imbiancare anche il centro città, a pochi passi dal mare. Poi, il sole è tornato a fare capolino tra le nubi, pur con temperature ben al di sotto della media stagionale.

