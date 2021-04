Tg Riabilitazione, edizione del 7 aprile 2021

– SUCCESSO PER MASTER FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA

Al via l’edizione 2021 del Master Universitario di I livello in Fisioterapia Cardiorespiratoria e di Area Critica, il più importante percorso universitario di I livello rivolto ai fisioterapisti dell’ambito cardiorespiratorio. Il Master, istituito nel 2003, e’ coordinato dal professor Mario Nosotti, direttore dell’Uoc di Chirurgia toracica, Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, e viene sviluppato grazie alla consolidata collaborazione tra Universita’ degli Studi di Milano, Arir e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. “Da tutta Italia, come Associazione di riferimento, continuiamo a ricevere richieste di formazione puntuale e appropriata rispetto ai piu’ importanti bisogni professionali in ambito cardiorespiratorio- commenta Marta Lazzeri, presidente Arir- Il Master anche quest’anno conferma la sua centralità, e’ il percorso di riferimento per tutti i fisioterapisti che intendono realmente irrobustire la propria esperienza scientifica nel settore”.

– LESIONI NEUROLOGICHE, PROGETTO RIABILITATIVO E’ PERSONALIZZATO

In pazienti affetti da paralisi e altri problemi di tipo neurologico la chirurgia ortopedica funzionale puo’ essere l’unica alternativa quando le terapie conservative falliscono. Ma dopo l’intervento l’alleanza tra chirurgo e fisiatra per mettere a punto un protocollo riabilitativo e’ fondamentale. L’agenzia Dire ha affrontato l’argomento con Elena Rossato, fisiatra presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar a Verona.

– TUMORI OSSEI, LIBRO SPIEGA RUOLO RIABILITAZIONE

‘La Riabilitazione dopo il salvataggio degli arti’, e’ il libro edito da Springer che si pone come uno strumento di lavoro per i professionisti nel campo dei tumori ossei. “Il libro riassume un lavoro corale dell’Asst Gaetano Pini-Cto a favore di situazioni gravi e molto particolari come quelle di pazienti operati per neoplasie dell’osso. Un lavoro importante perche’ sono pochi i centri specialistici in Italia come il nostro che si occupano di queste patologie. Di conseguenza non c’e’ molta letteratura esperienziale a supporto delle attività di fisioterapisti, chirurghi ortopedici oncologici, specialisti della riabilitazione e tutti coloro che lavorano regolarmente con i tumori ossei”, ha dichiarato Lorenzo Panella, direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’Asst Gaetano Pini-Cto e curatore del volume insieme al dottor Maurizio Lopresti.

– RIPRISTINARE CONTROLLO IMPULSI CON NEURORIABILITAZIONE

La malattia di Parkinson e’ un disturbo neurodegenerativo progressivo caratterizzato dalla perdita di neuroni dopaminergici nei gangli della base e nel circuito talamo-corticale, che provocano alterazioni nel controllo motorio. Una mole crescente di evidenze indica inoltre come i gangli della base sottendano anche funzioni di alto livello come la cognizione, l’emozione e la motivazione. In uno studio condotto dalla Sapienza Universita’ di Roma, dall’Istituto italiano di Tecnologia e dalla Fondazione Santa Lucia Irccs è emerso che questi soggetti presentano un disturbo del controllo degli impulsi. L’obiettivo ultimo e’ quello di riuscire a individuare le strategie terapeutiche che, attraverso l’utilizzo di farmaci o la neuroriabilitazione, possano aiutare a ripristinare l’equilibrio interrotto dalla patologia.