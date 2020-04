VIDEO | Coronavirus, balneari Sardegna: “Ora estendere concessioni fino al 2033”

Prosegue Del Giudice: “C’è parecchia incertezza tra i balneari, ecco perché insisto per creare una cabina di regia, occorre che tutti gli attori principali dell’economia turistica, le associazioni di categoria e gli assessorati competenti, si siedano attorno a un tavolo. La macchina economica non è un’automobile, non basta girare la chiave per ripartire. L’emergenza coronavirus passerà, il problema è come verrà gestito il ‘dopo’. Che tipologia di clientela avremo? Quanti turisti arriveranno? Le nostre imprese riusciranno a stare in piedi anche con la penuria di clientela? Queste sono le domande che affliggono i balneari. Da parte delle istituzioni ci dovrebbe essere più condivisione”.

Nella sua tragicità, conclude, “questa pandemia ha portato a galla tutte le problematiche che prima erano sottaciute o che non si volevano vedere. La politica deve rendersi conto dell’importanza che il turismo riveste per la Sardegna, inizi a ragionare insieme agli imprenditori di questa benedetta regione”.

