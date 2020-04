Coronavirus, in Calabria al via le prime autorizzazioni per la cassa integrazione

REGGIO CALABRIA – L’assessorato al Lavoro della Regione Calabria ha autorizzato le prime concessioni per la Cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19. “Nel primo giorno di presentazione delle istanze, lunedì 6 aprile, sono pervenute 8.200 domande di accesso e nella stessa giornata sono state avviate le istruttorie di valutazione”. Così l’assessore regionale Fausto Orsomarso che ha specificato: “Sempre nella stessa giornata è stato inoltrato, per la registrazione, il primo decreto di concessione dei trattamenti relativo al primo elenco di aziende istruite“. Gli elenchi delle aziende autorizzate saranno pubblicati sul sito delle Regione nella pagina dedicata all’avviso