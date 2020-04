Tg Musica, edizione del 7 aprile 2020

LUMINARIE DI CESARE CREMONINI ALL’ASTA: RACCOLTI 45MILA EURO

Si è chiusa l’asta per le luminarie allestite lo scorso Natale in centro a Bologna con le frasi di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini. 45 mila gli euro raccolti, che, come ha spiegato il cantautore sui social, serviranno per dare “supporto e alloggio a 65 medici e infermieri dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna che si sono ammalati di Coronavirus durante il lavoro e non possono fare l’isolamento a casa perché vivono con le loro famiglie”. Cremonini ha anche lanciato una raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa italiana dal titolo #ungiornomigliore. L’iniziativa, in collaborazione con la Coca Cola Foundation, porterà all’acquisto di nuove ambulanze, materiali e attrezzature mediche. Tutte le info sui profili social del cantautore.

ISLAND RECORDS APRE CON TOMMASO PARADISO LA SERIE SULLE RARITÀ

Un mese di rarità e inediti. Island Records Italia dedica aprile a contenuti speciali, che per 30 giorni saranno pubblicati quotidianamente su tutte le piattaforme digitali. Nuovi brani, versioni alternative e rarità degli artisti del proprio roaster. Ad inaugurare il progetto è Tommaso Paradiso con la versione acustica del suo singolo di debutto da solista, ‘Non avere paura’. Questa settimana sono previste le release di Club Dogo, Mahmood, Elodie, Dj Shablo, Coco e Psicologi.

TIKIBOMBOM DI LEVANTE È ANCORA IL BRANO PIÙ TRASMESSO DALLE RADIO

Con la sua “Tikibombom” Levante è ancora la più trasmessa dalle radio italiane. Il brano continua a dominare l’airplay nostrano a due mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo di Amadeus, dove si è posizionato dodicesimo in classifica. “Tikibombom” è contenuto nel repack di “Magmamemoria”, quarto disco della cantautrice siciliana disponibile su tutte le piattaforme digitali. In questi giorni di quarantena, è però un altro estratto dal lavoro a far parlare. “Andrà tutto bene” è diventato, infatti, simbolo di speranza e slogan di resistenza.

JOVANOTTI SU RAIPLAY CON IL DOCU “NON VOGLIO CAMBIARE PIANETA”

Arriva il 24 aprile su RaiPlay il documentario di Jovanotti “Non voglio cambiare pianeta”. 16 puntate in cui il cantautore racconta il suo viaggio in bicicletta fatto all’inizio del 2020 in Cile e Argentina, prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Tutte le riprese sono di Jovanotti. La regia è di Michele Lugaresi. Non è la prima volta che il cantautore si riprende in giro per il mondo. Già in passato, il cantautore aveva documentato il suo viaggio in Nuova Zelanda e le sue passeggiate in giro per New York.