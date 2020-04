VIDEO | Coronavirus, a Roma l’esercito e Planet Paintball insieme per distribuire i viveri

ROMA – È in corso a Roma, presso la sede del Municipio X, a Ostia, la seconda giornata prevista, dopo quella di ieri al Laurentino, di distribuzione di viveri da parte del VI Reggimento del Genio dell’Esercito italiano, a supporto di Planet Paintball, l’associazione che ha deciso di investire i 10mila euro ricavati per il campionato previsto a giugno nell’acquisto di generi alimentari per le famiglie che in questa emergenza Coronavirus si trovano in difficoltà economiche.