A Pasqua Bocelli canterà nel duomo di Milano deserto

MILANO – Alle ore 19 del giorno di Pasqua l’artista Andrea Bocelli si esibirà in un Duomo deserto, e la performance verrà trasmessa via streaming in tutto il mondo. A darne l’annuncio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che conferma dunque ufficialmente quanto anticipato alcuni giorni fa. “Alcuni giorni fa l’ho chiamato e lui come ricorda oggi in un’intervista ha detto ‘presente’ dunque sarà qui a Milano alle ore 19 del giorno di Pasqua, in un Duomo vuoto e proporrà alcune pagine di musica sacra”.

Il sindaco meneghino precisa ovviamente che il Duomo sarà vuoto “ma in streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo“.