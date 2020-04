Harry Potter e i doni della morte 2, Sole a catinelle e Di martedì: i programmi stasera in tv

ROMA – Film e programmi di approfondimento animeranno la serata sul piccolo schermo di questa sera. Per i cinefili, in seconda serata su Rai Movie, va in onda il film ‘Vita di Pi’ vincitore di 4 premi Oscar, diretto da Ang Lee. La pellicola racconta la storia del giovane Pi Patel, che, imbarcatosi alla volta del Canada con gli animali dello zoo paterno, si ritrova naufrago nella scialuppa di salvataggio con la tigre che l’ha sempre terrorizzato. Per tutti i ‘potterhead’ imperdibile ultimo appuntamento con la saga di Harry Potter su Italia 1.

Rai 1

Ricchi di fantasia | 20.30

Sergio e Sabrina sono due amanti che, per problemi economici, non possono mollare tutto e vivere il loro amore. La loro vita sembra cambiare quando un collega di lui, per vendicarsi degli scherzi di cui spesso è vittima, gli fa credere di aver vinto tre milioni alla lotteria. Sergio, che ora pensa di essere ricco, convince così Sabrina a scappare insieme. Ma la verità, come sempre, viene a galla.

Rai 2 Pechino Express | 21.20 I viaggiatori, sempre sotto l’attenta guida di Costantino della Gherardesca, arrivano alla meta finale in Corea del Sud, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno. Sono 4 le coppie a sfidarsi per raggiungere il podio dell’adventure game di Rai2. Rai 3 #cartabianca | 21.45 In primo piano ancora l’emergenza legata al coronavirus. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese. Rete 4 Fuori dal coro | 21.30