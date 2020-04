Coronavirus, in Cina nessun decesso confermato: è la prima volta

ROMA – Nessun nuovo decesso da o con coronavirus e’ stato registrato oggi in Cina: lo ha annunciato a Pechino, con una comunicazione che non ha precedenti dall’inizio della pubblicazione dei dati sull’epidemia a gennaio, la Commissione sanitaria nazionale.

Secondo l’organismo, i contagi confermati sono stati oggi 32, meno dei 39 di ieri. Tutti i nuovi casi riguarderebbero persone rientrate in Cina dall’estero.

A oggi, stando ai dati ufficiali di Pechino, i morti con Covid-19 nel Paese sono stati 3.331. Almeno 81.740 i casi di contagio.