Coronavirus, digitale e privacy: formazione ‘smart’ per professionisti e Pa

ROMA – Una nuova proposta formativa in modalita’ ‘smart’ pensata per la formazione continua in materia di digitalizzazione e privacy. E’ quanto offre la Studio Legale Lisi Academy, diretta dall’avvocato Andrea Lisi, attraverso l’innovativa piattaforma ‘Digital&Law Academy’, appositamente sviluppata per favorire l’offerta di servizi di interazione a distanza, anche gratuiti, e rivolta a dirigenti e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, di societa’ pubbliche e private e di professionisti, per l’aggiornamento professionale.

Il calendario di appuntamenti con gli esperti in materia di digitalizzazione e protezione dei dati si apre gia’ da questa settimana con i ‘Caffe’ con…’, delle “‘pause di aggiornamento’ gratuite- scrivono gli organizzatori- della durata di un quarto d’ora su specifiche tematiche del settore”. L’appuntamento e’ ogni giovedi’ alle ore 11, per un totale di 5 sessioni a partire dal 9 aprile.

Sulla scia, il Team propone un ciclo di ‘Webinar con…’, in tre appuntamenti gratuiti dedicati al confronto multidisciplinare su specifiche tematiche al centro del dibattito su digitalizzazione e protezione dei dati personali.

Ogni sessione della durata di 40 minuti vedra’ la partecipazione di uno degli esperti del Team di Studio Legale Lisi e sara’ dedicata a uno dei seguenti argomenti: Documenti informatici e firme; Trattamento dei dati sanitari dei lavoratori; Il ruolo del DPO. Le sessioni partiranno il 21 aprile e si terranno ogni martedi’ alle ore 11.

Decisamente piu’ professionalizzanti e approfonditi, i due percorsi in streaming ‘Professionisti della digitalizzazione‘ e ‘Professionisti della protezione dei dati personali‘, previsti per il mese di maggio e patrocinati da ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia dei dati, delle informazioni e dei documenti digitali. Sono corsi di formazione specifici destinati a chi vuole approfondire rispettivamente la corretta gestione dei processi di digitalizzazione e di trattamento di dati personali per conto di aziende, societa’, enti pubblici e privati.

Tutte le informazioni sui corsi e gli appuntamenti sono disponibili direttamente dal catalogo della Studio Legale Lisi Academy, consultabile al seguente link: https://studiolegalelisi.it/academy/