La Bbc su Boris Johnson: “Ora non più ‘business as usual'”

ROMA – “No longer business as usual in Downing Street“, nient’affatto tutto come al solito al governo: e’ il titolo di un commento di Laura Kuenssberg, notista politica della Bbc, dopo che il premier britannico Boris Johnson e’ stato ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19.

Un’evoluzione, si legge sul sito online dell’emittente, seguita a una giornata nella quale erano state diffuse “davvero poche informazioni” sulla salute del primo ministro.

“Ci hanno detto che e’ ancora cosciente ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso del pomeriggio” scrive Kuenssberg.

“E’ stato trasferito nel reparto di terapia intensiva come precauzione nel caso abbia bisogno di ventilazione per via della malattia”.

Al di la’ del lavoro “eccellente” del National Health Service, il servizio sanitario lodato ancora oggi da Downing Street, il quadro politico sarebbe pero’ cambiato.

“E’ mutato qualcosa di importante e Johnson ha dovuto chiedere al suo ministro degli Esteri di assumere l’incarico di vice in caso di necessita’“. Una comunicazione, conclude la notista, “completamente differente rispetto a quel precedente ‘il ‘premier e’ alla guida’, come se fosse tutto come al solito”.