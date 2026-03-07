Napoli, agguato in Mazzini ad Arzano: ucciso 49enne

NAPOLI – Poco fa i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini ad Arzano (Napoli) per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Arrivati sul posto i militari hanno trovato personale del 118 che stava già trasportando nel pronto soccorso di Frattamaggiore Armando Lupoli, 49enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco in diverse parti del corpo ed è deceduto una volta arrivato in ospedale. Sul posto dell’agguato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Indagini in corso.