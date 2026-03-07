sabato 7 Marzo 2026

Napoli, agguato in Mazzini ad Arzano: ucciso 49enne

L'uomo era stato attinto da alcuni colpi d'arma da fuoco in diverse parti del corpo ed è deceduto una volta arrivato in ospedale

Data pubblicazione: 7-3-2026 ore 20:59Ultimo aggiornamento: 7-3-2026 ore 21:00

NAPOLI – Poco fa i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini ad Arzano (Napoli) per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Arrivati sul posto i militari hanno trovato personale del 118 che stava già trasportando nel pronto soccorso di Frattamaggiore Armando Lupoli, 49enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco in diverse parti del corpo ed è deceduto una volta arrivato in ospedale. Sul posto dell’agguato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Indagini in corso.

