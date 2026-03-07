Iran, Bevilacqua: “Ecco i rischi della miopia geopolitica dell’Europa”

ROMA – “Con le scialuppe di salvataggio non si salvano le merci”. Così Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto economico internazionale riguardo agli effetti, su scala mondiale, derivanti dal blocco dello stretto di Hormuz. L’esperto, da poco rientrato da Baku in Azerbaijan, grande partner italiano per la fornitura di Gas ed oggi anche investitore in primarie aziende energetiche italiane, prosegue; “Tutto quello che sta succedendo, con ‘effetto carambola’, se non era strettamente prevedibile al momento lo era certamente analizzando i rischi operativi commerciali e logistici. Ora si è acceso un incendio non sapendo dove si trovino le uscite di sicurezza e, peggio ancora, se siano utilizzabili”.

“Hormuz non è semplicisticamente uno stretto, lo si è reso, non senza colpe, ‘condizione esistenziale del commercio mondiale’ in particolar modo per oil e gas. Insomma, – prosegue Bevilacqua- si sono sottovalutati i rischi escludendo la necessità di strategici ‘backup emergenziali’; a fronte di Bahrein e Qatar – e in forma differente Kuwait – chiusi in una morsa che può portare ad uno stop estrattivo temporalmente indefinito, e quantomeno dal lato del trasporto gas, non bypassabile neanche per ridotte quantità- anche la più ‘illuminata’ Arabia Saudita non ha previsto la oil pipeline ‘via terra’ come canale di trasporto emergenziale ad un evento”. Serve “non solo un ‘raddoppio’ della oil pipeline che taglia il deserto arabico ma anche dei ‘raccordi’ nuovi con gli Emirati Arabi o efficientati con il Kuwait in modo da creare strade ‘alternative’ via terra per Suez nel caso di crisi del Golfo, non ripetendo, d’altro lato, l’errore di considerare le linee del Gas come ‘figlie di un dio minore'”.

I rischi di breve e medio termine per Europa ed Italia? “Un’area come il Golfo Persico considerata ‘sostanzialmente in guerra’ genera una ‘carambola’ con compromissione indiretta anche del Mar Rosso e della via di Suez, con aumenti esponenziali dei costi – scaricati a valle sui consumatori finali – per nuove rotte”. L’aumento del petrolio “a quota 150 dollari potrebbe rappresentare – in questo scenario – la tempesta perfetta per sommergere con la propria onda d’urto, in primis, l’ingessata economia europea e, ‘per paradosso’, anche la cosiddetta ‘era Green’ in apparenza ‘protettiva’ in scenari energetici come quello attuale”. Rischia anche il settore turistico: “Una brusca frenata agli investimenti stranieri nell’area – in primo luogo per le infrastrutture – per la percezione intrinseca di insicurezza che permarrà” aggiunge Bevilacqua. La Russia “vedrà in questa crisi senza precedenti, la più fortunata occasione di ‘riabilitazione’, quantomeno economica, in un mondo in cerca dell’alternativa ‘a tutti i costi’ alla paralisi mondiale; la Cina non farà solo accordi con l’Iran per la ‘corsia preferenziale marittima’ nel Golfo – potendo assurgere ad unico Paese navigante senza rischi di attacco e con immaginabili vantaggi competitivi – ma potrebbe anche ‘riparare’ la Via della Seta”, conclude il giurista d’impresa.