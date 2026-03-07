Si conclude al Pilastro di Bologna il corteo No-Futura: “La lotta non si ferma”

BOLOGNA – Un grande striscione verticale calato dal settimo piano con scritto “No al Muba”. Uno dei palazzi del Pilastro di Bologna accoglie così il corteo convocato oggi per manifestare contro la realizzazione di Futura, il Museo delle bambine e dei bambini che il Comune ha deciso di costruire nel parco Moneta-Mitilini-Stefanini. Oltre 500 le persone che hanno percorso le strade del rione in risposta all’appello del comitato MuBasta, partendo dall’area adiacente al cantiere per tornare nello stesso punto dopo un lungo giro tra i caseggiati.

“Continueremo a portare avanti questa lotta in difesa del nostro parco” e nel farlo “non siamo una minoranza”, si urla al microfono mentre il corteo si riavvicina al parco. Una ragazza chiama in causa la vicesindaca Emily Clancy di Coalizione civica: “Non ci rappresenti, sei una delle tante che hanno svenduto i nostri diritti”. Sempre tra gli interventi conclusivi c’è chi promette: “Continueremo a disfare le barriere del cantiere”. Poi Sergio Spina, uno degli militanti più attivi della protesta che dura ormai da giorni, assicura: nel parco “manterremo la nostra presenza e il nostro presidio attivo, per informare e parlare con la cittadinanza”. Intanto stasera, sempre a stretto contatto con le recinzioni del cantiere, è prevista una cena collettiva preparata dal circolo Guernelli e offerta dal comitato Besta.