VIDEO | A Prato cambia la piazza della remigrazione, Sudd Cobas canta vittoria, Stanasel replica: “Calpestate la democrazia”

FIRENZE – Canta vittoria il Sudd Cobas, che da ieri ha occupato piazza Europa a Prato per impedire il presidio per la remigrazione. “Ha vinto la Prato operaia e antifascista. I fascisti costretti a rinunciare a Piazza Europa e a nascondersi. Volevano umiliare Prato e la memoria dei 133 operai deportati nel 1944. Il successo dell’occupazione di piazza Europa è stato il modo migliore di difendere e tornare a fare vivere la loro memoria e farla diventare esempio per noi, oggi”, scandiscono i militanti del sindacato di base. Che oggi si sono dati appuntamento in piazza Duomo. “Un boato di gioia ha accolto in Piazza Europa la notizia della rinuncia dei fascisti a manifestare qui. Ma c’è anche l’amarezza per quei partiti e sindacati della sinistra che hanno scelto di non essere qui (ma sono in piazza delle Carceri, ndr). Stamattina non si sono sentiti in imbarazzo a condividere la commemorazione per gli operai deportati con Cladiu Stanasel (consigliere comunale della Lega, ndr), la cui partecipazione è stata un offesa alla loro memoria che avrebbe meritato una doverosa contestazione. Non si può commemorare i deportati la mattina e manifestare per nuove Deportazioni il pomeriggio”, protesta il Sudd Cobas.

Per il sindacato di base la mancata presenza della sinistra in piazza Europa è “un’occasione persa. L’antifascismo che non sa stare dalla parte dei lavoratori e dei più sfruttati rischia di ridursi a un concetto vuoto. Da Prato parte un sussulto di dignità e di speranza, ricordandoci che l’obbedienza non è una virtù”, aggiungono, sostenenendo di avere avuto contro i poteri forti, dal presidente regionale Eugenio Giani al vescovo di Prato, passando per Arci, Anpi, Cgil e un pittoresco gruppo di campeggiatori ‘Cobas’, che hanno reclutato qualche immigrato probabilmente del tutto inconsapevole delle ragioni della scampagnata”.

Sul fronte opposto gli organizzatori della manifestazione per la remigrazione, costretti a cambiare location per la loro manifestazione, incassano e rilanciano: “noi oggi saremo in piazza a Prato per manifestare per la Remigrazione, sotto la bandiera del Tricolore”, si legge sui social dei ‘remigratori’. “La sinistra pratese e i suoi amici nelle istituzioni e nei sedicenti tutori dell’ordine, se ne facciano una ragione. Se anche tu sei stanco della mafia anti-fascista che protegge l’immigrazione che uccide la nostra Nazione, ci vediamo oggi pomeriggio in piazza Giovanni Ciardi”, è l’appello dei remigratori.

STANASEL A SUDD COBAS: OCCUPANDO PIAZZA CALPESTATE DEMOCRAZIA

Arriva a stretto giro la replica del consigliere comunale, candidato sindaco della Lega a Prato, Claudiu Stanasel, attaccato da Sudd Cobas per la partecipazione alla manifestazione organizzata dal comitato Remigrazione. “Chi impedisce ad altri di manifestare offende la storia della città e il sacrificio di chi ha difeso la libertà”, replica l’esponente del Carroccio ai sindacati di base che da ieri occupano piazza Europa per impedire l’evento della formazione di destra. “Un gruppo organizzato sta occupando una piazza pubblica che era stata regolarmente assegnata per una manifestazione autorizzata, con il chiaro intento di impedire ad altri cittadini di esercitare un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione: quello di manifestare liberamente e pacificamente”, contesta il leghista. “Chi oggi tenta di impedire ad altri di manifestare non sta difendendo la democrazia: la sta calpestando. È un’offesa alla storia di Prato e a tutti quei cittadini che nel corso della nostra storia hanno dato la vita e si sono sacrificati per garantire alle generazioni future libertà fondamentali come quella di esprimersi e manifestare liberamente”, sostiene il candidato sindaco.

“In queste ore sentiamo molti fare lezioni di storia. Bene ricordare allora che la libertà di manifestare non è un favore concesso da qualcuno, ma il frutto del sacrificio di chi ha lottato e talvolta è morto per difendere le libertà civili. Impedire ad altri di esercitare questo diritto significa offendere quel sacrificio e tradire i valori stessi della democrazia”, contesta Stanasel.”Io sono anticomunista, antinazista e antifascista. E proprio per questo difendo senza ambiguità il diritto di tutti a manifestare liberamente- prosegue Stanasel, candidato sindaco della Lega a Prato- anche quando non condivido le idee espresse. Rivolgo un appello a tutti: che le manifestazioni di oggi si svolgano nel rispetto di Prato e dei pratesi, senza violenze e senza episodi di disordine pubblico. Le differenze politiche si esprimono nelle piazze democratiche, non con intimidazioni o tentativi di impedire agli altri di parlare”, conclude.