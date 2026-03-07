A Milano come a Wimbledon: dal 2028 l’Italia avrà un torneo Atp 250 sull’erba

ROMA – Dal 2028 Milano ospiterà un torneo Atp 250 su erba, il primo mai disputato in Italia su questa superficie. L’Italia si conferma capitale mondiale del tennis, con tre giocatori tra i top 15, un Atp 1000 come Roma, e le Atp Finals. E il nuovo torneo che verrà.

Dietro l’operazione c’è la regia di Angelo Binaghi, scrive il Corriere della Sera. La federtennis avrebbe acquistato dall’Atp i diritti del torneo di Bruxelles. Costo dell’operazione: circa 24 milioni di dollari, più una quota del 10% destinata all’Atp. L’evento era gestito da una società con base a Dubai e l’accordo è stato chiuso proprio alla vigilia dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Il nuovo torneo milanese dovrebbe essere collocato in calendario subito dopo il Roland Garros, condizione imposta dall’Atp. L’obiettivo della federazione è partire da un 250 e, nel giro di qualche stagione, tentare l’upgrade a torneo 500.

Sul fronte televisivo non si intravedono ostacoli particolari. I diritti sono gestiti centralmente da Atp Media e al momento restano legati a Sky fino al 2028, ma Mediaset ha già mostrato interesse crescente per il tennis, come dimostrato dalla trasmissione in chiaro delle Atp Finals del 2026.