sabato 7 Marzo 2026

A Milano come a Wimbledon: dal 2028 l’Italia avrà un torneo Atp 250 sull’erba

Sarebbe la prima volta. La Federtennis avrebbe acquistato i diritti del torneo di Bruxelles per 24 milioni di dollari. Finirebbe in calendario subito dopo il Roland Garros

Data pubblicazione: 7-3-2026 ore 14:33Ultimo aggiornamento: 7-3-2026 ore 14:33

ROMA – Dal 2028 Milano ospiterà un torneo Atp 250 su erba, il primo mai disputato in Italia su questa superficie. L’Italia si conferma capitale mondiale del tennis, con tre giocatori tra i top 15, un Atp 1000 come Roma, e le Atp Finals. E il nuovo torneo che verrà.

Dietro l’operazione c’è la regia di Angelo Binaghi, scrive il Corriere della Sera. La federtennis avrebbe acquistato dall’Atp i diritti del torneo di Bruxelles. Costo dell’operazione: circa 24 milioni di dollari, più una quota del 10% destinata all’Atp. L’evento era gestito da una società con base a Dubai e l’accordo è stato chiuso proprio alla vigilia dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Il nuovo torneo milanese dovrebbe essere collocato in calendario subito dopo il Roland Garros, condizione imposta dall’Atp. L’obiettivo della federazione è partire da un 250 e, nel giro di qualche stagione, tentare l’upgrade a torneo 500.

Sul fronte televisivo non si intravedono ostacoli particolari. I diritti sono gestiti centralmente da Atp Media e al momento restano legati a Sky fino al 2028, ma Mediaset ha già mostrato interesse crescente per il tennis, come dimostrato dalla trasmissione in chiaro delle Atp Finals del 2026.

Leggi anche

La regina del centesimo: le due discese magiche di Laura Pirovano

di Redazione

Primo giorno di Paralimpiadi, prima medaglia per l’Italia: Mazzel argento nella discesa

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»