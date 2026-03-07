La regina del centesimo: le due discese magiche di Laura Pirovano

ROMA – Un centesimo di secondo. Cosa può fare un essere umano in un centesimo di secondo? Laura Pirovano può vincerci due discese libere di coppa del mondo. In un solo magico weekend in Val di Fassa. Per la trentina è una rivoluzione personale. Fino a venerdì non aveva mai messo piede su un podio di Coppa del Mondo. Nel giro di quarantotto ore si ritrova con due successi in tasca e, dettaglio non proprio marginale, anche in testa alla classifica di specialità. Con una sola gara rimasta alle finali di Lillehammer, la sfera di cristallo smette di essere un sogno e diventa un obiettivo concreto.

Il copione è quasi identico a quello del giorno prima. Pirovano parte forte, resta agganciata nella parte alta della pista e poi costruisce la vittoria nei tratti chiave: il Gran Raccordo e soprattutto la sezione più tecnica. Lì l’azzurra trova linee pulite e velocità, arrivando al traguardo davanti a tutte. Di nuovo per un centesimo.

DA NON CREDEREEEEEEE 🥹



Laura Pirovano LO HA FATTO ANCORAAAAA! 😯



Come ieri, la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa è sua! 🤩



VITTORIA P-A-Z-Z-E-S-C-A 💙

#ItaliaTeam @Fisiofficial pic.twitter.com/SXJNzYlBjs — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 7, 2026

A pagare il prezzo del cronometro questa volta è l’austriaca Cornelia Huetter, che fino all’arrivo dell’italiana sembrava avere la vittoria in tasca. Terzo posto per Corinne Suter, distante appena cinque centesimi: un podio racchiuso in un amen.

Più staccate le altre. L’americana Breezy Johnson chiude quarta a 64 centesimi, davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann e all’austriaca Ariane Raedler. Settima la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seguita da Ester Ledecka. Nona posizione ex aequo per la norvegese Marte Monsen e per Nicol Delago, che paga qualcosa nella parte tecnica ma riesce comunque a infilarsi tra le prime dieci.

Undicesima Sofia Goggia, a poco più di un secondo.

Il risultato di giornata, però, rimescola soprattutto la classifica della discesa. La tedesca Emma Aicher, solo dodicesima, perde terreno proprio quando serviva il colpo decisivo. In testa ora c’è Pirovano con 436 punti, inseguita da Aicher a quota 408. Più indietro, ma ancora matematicamente in corsa, restano Weidle-Winkelmann con 351 e Huetter con 344.

Nella generale continua a comandare Mikaela Shiffrin con 1133 punti.

“A metà pista ero stanchissima dopo la giornata di ieri, che mi ha dato tante emozioni ma mi ha tolto anche le energie. Ho solo cercato di lasciare andare gli sci ma non pensavo che fosse abbastanza. E’ ancora più incredibile di ieri, non riesco a realizzare. E’ tutto surreale”.

“Anche il distacco di un centesimo, per due volte di fila, credo mi ripaghi di tutte le volte che i centesimi li ho avuti a sfavore. La mia regolarità ha finalmente pagato ed è meraviglioso. Quando ho visto la luce verde pensavo fosse uno scherzo, e ancora adesso non riesco a crederci- ha aggiunto Pirovano- Ci sono due ragazze che hanno fatto la gara praticamente come me, perché il distacco di 1 e 5 centesimi vuol dire praticamente nulla. Io sapevo di essere vicina alle migliori, ma non pensavo a due giornate come queste. Non vedo l’ora di prendere il via nel superG di domani anche se sono stremata, ma spero in una bella gara anche domani”.