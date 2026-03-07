Primo giorno di Paralimpiadi, prima medaglia per l’Italia: Mazzel argento nella discesa

ROMA – Via alle gare e subito prima medaglia per l’Italia ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Chiara Mazzel, portabandiera azzurra, conquista l’argento nella discesa ipovedenti AS2 insieme con la guida Nicola Cotti Cottini: 0″48 il distacco dall’austriaca Veronika Aigner (AS3), medaglia d’oro.

Bronzo per la slovacca Alexandra Rexova (AS2).

Sulla pista delle Tofane, a Cortina, quinto posto per l’altra azzurra Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi (+7.99)

“E’ veramente un grande sogno, sono felice di come è andata oggi. Ho dato tutto, insieme con Nicola siamo andati davvero bene: sapevo di essere competitiva, questa medaglia ha più significato rispetto alla Coppa del mondo e c’era davvero tanto pubblico a seguirci”.

“Sono soddisfatta, sono anche consapevole che poteva essere una medaglia d’oro però ci ho messo mezzo secondo di troppo. Va bene così, mi sono allenata tanto”, ha concluso.

“Brava Chiara, sono molto contento perché essendo una Paralimpiade in casa l’agitazione c’è sempre. Ha rotto il ghiaccio, secondo me poteva fare anche qualcosa in più perché conosco il suo potenziale e so che da oggi andrà meglio”, ha aggiunto la guida Nicola Cotti Cottini.