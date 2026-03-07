E’ di Russell la prima pole della nuova stagione di Formula 1 | VIDEO

ROMA – E’ di George Russell la prima pole della nuova stagione della F1. Dominio Mercedes nelle qualifiche del Gp d’Australia sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, con il pilota britannico che si è piazzato davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Terzo il sorprendente Isack Hadjar con la Red Bull.

Quarto tempo per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Lewis Hamilton con l’altra ‘Rossa’ ha chiuso settimo. Sesto il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren, dietro al compagno di scuderia Oscar Piastri. Subito un incidente invece per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è finito fuori pista con la macchina bloccata. Sarà 20esimo in griglia. Domani la gara alle ore 5 italiane.