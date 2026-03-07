Le previsioni meteo di sabato 7 marzo 2026

(da ilMeteo.it)

NORD

La pressione aumenta sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà su tutte le regioni in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto salvo nebbie veloci mattutine. I venti soffieranno con intensità debole e spesso dai quadranti meridionali, pertanto i mari risulteranno poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo parzialmente soleggiato con cielo a tratti molto nuvoloso o pure coperto. Al mattino pioverà un po’ sulla Sardegna orientale, nel pomeriggio qualche pioggia bagnerà anche Maremma Toscana, Lazio, bassa Umbria e rilievi in genere. I venti soffieranno debolmente, mentre i mari saranno poco mossi.

SUD e SICILIA

La pressione non è forte come sul resto del Paese, infatti in questa giornata il tempo sarà localmente instabile. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso e le nubi talvolta compatte potranno dar luogo a qualche pioggia sulla Calabria settentrionale, sul Pollino, sul Cilento e occasionalmente sul Salento. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi.