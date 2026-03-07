Sinner senza fatica a Indian Wells, in attesa di fare sul serio | VIDEO

ROMA – Inizio in discesa per Jannik Sinner al torneo di Indian Wells. L’azzurro ha lasciato appena due game al ceco Dalibor Svrcina, battuto 6-1, 6-1. Il numero 2 del mondo affronterà ora nei 16esimi il canadese Denis Shapovalov. In carriera Sinner ha vinto tutti gli altri cinque Masters 1000 sul duro, ma non ha mai trionfato a Indian Wells.

“Ho avuto subito la sensazione di partire molto bene, e questo mi ha dato fiducia. Non ci eravamo mai affrontati prima- ha commentato- quindi dovevo capire un po’ come fosse il suo gioco. Svrcina è molto solido, si muove molto bene. Ho cercato di spostarlo il più possibile dal centro del campo, e penso di aver servito bene nei momenti importanti: è stato un aspetto molto positivo”.

Adesso nei 16esimi l’azzurro se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov. “Abbiamo giocato l’ultima volta allo Us Open ed è stata una partita difficile. Sarà un match duro. Sono comunque felice di essere tornato qui e spero di poter giocare un buon tennis: dovrò farlo per vincere” ha sottolineato.

Unico italiano semifinalista a Indian Wells, Sinner – ricorda supertennis – può raggiungere due primati in California: vincere il primo titolo al Bnp Paribas Open, mettendo così in bacheca tutti i sei Masters 1000 sul duro, ed essere il primo italiano con 100 partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990.

“Sono semplicemente felice di competere e anche di godermi il momento in campo” ha spiegato.

“Devi sempre migliorare in qualche modo, perché tutti stanno cambiando piccoli dettagli, quindi devi essere molto presente in ogni sessione di allenamento- ha poi concluso il numero 2 al mondo- Ci sono ancora alcune aree in cui devo migliorare e in cui devo sentirmi più sicuro, ma allo stesso tempo sono molto felice di competere, e questa è la cosa più importante”.