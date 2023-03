Gli Articolo 31 annunciano il tour estivo: svelato il calendario

ROMA – Si prospetta un’estate di live per gli Articolo 31. Il duo annuncia 14 tappe dal vivo che si aggiungono alla data zero al palazzetto dello sport di Vigevano il 14 maggio e i 4 sold out al Mediolanum Forum di Assago a Milano del 18, 19, 24 e 25 maggio.

J-Ax e Dj Jad si esibiranno anche al Castle on air di Bellinzona (1 luglio), al Rugby Sound di Legnano (4 luglio), al Collisioni Festival di Alba (9 luglio), all’Arena Campo Marte di Brescia (12 luglio), al Pinewood Festival de L’Aquila (14 luglio) e al Sequoie Music Park di Bologna (16 luglio).

E ancora: a Rock in Roma nella Capitale (23 luglio), al No Sound Fest di Servigliano (22 luglio), al Wave Summer Music (28 luglio), al Sonic Park di Matera (30 luglio), al Roccella Festival di Roccella Ionica (2 agosto).

Infine, all’Arena della regina di Cattolica (12 agosto), al Red Valley Festival di Olbia (15 agosto) e all’Oversound Music Festival di Lecce (19 agosto). Opening act per tutte le date sarà il dj set di Wlady.

I BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili dalle 14 del 9 marzo sul sito di Vivo Concerti e dalle 11 del 14 marzo in tutti i punti vendita autorizzati.