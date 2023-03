ROMA – Ritorno col botto per ‘Il commissario Ricciardi’. La prima puntata della seconda stagione ha vinto la gara degli ascolti, tenendo incollati allo schermo 4.039.000 di telespettatori, con uno share del 21,52%. Nulla ha potuto il Grande Fratello Vip, nonostante ieri sera sia stata annunciata la prima finalista di questa stagione.

Nella seconda stagione per il commissario Ricciardi ci saranno altri casi da risolvere, ma scelte sentimentali da prendere. Oltre all’amata Enrica, corteggiata ora dal maggiore dell’esercito tedesco Manfred, a contendersi il cuore del commissario ci sono la sensuale Livia – che sembra disposta a tutto per conquistarlo – e la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina, con cui Ricciardi ha molto da condividere.

LINO GUANCIALE, DAL TEATRO ALLA TV

A vestite i panni dell’affascinante commissario Ricciardi è Lino Guanciale, originario di Avezzano (L’Aquila) divenuto negli ultimi anni ‘il re delle fiction televisive’. Diplomatosi all’Accademia Silvio D’Amico, Guanciale inizia la sua carriera a teatro per poi proseguire nel cinema (l’esordio con ‘Io, Don Giovanni’ di Carlos Saura) e approdare infine in tv. Sul grande schermo è stato diretto da registi importanti, come Woody Allen (‘To Rome with love’), Paolo e Vittorio Taviani (‘Meraviglioso Boccaccio‘) e Michele Placido (‘Vallanzasca – Gli angeli del male’) ma è la tv a regalargli la notorietà, grazie a serie di successo come Che Dio ci aiuti, L’allieva, La porta rossa, Noi, Sopravvissuti e infine Il commissario Ricciardi.

LINO GUANCIALE OSPITE DI STASERA C’È CATTELAN

E proprio Lino Guanciale sarà uno degli ospiti di Alessandro Cattelan nella puntata che apre la settimana di “Stasera c’è Cattelan”, in onda stasera, martedì 7 marzo, alle 23.15 su Rai2. Insieme al protagonista de ‘Il commissario Ricciardi’, ci saranno il cantante Sangiovanni e il vincitore di “Masterchef”. Nell’appuntamento di mercoledì 8 marzo, alle 23.45, Cattelan intervisterà Anna Foglietta, in studio torneranno i The Pills e Olly si esibirà con un suo brano. Il late show di Rai 2 chiude la settimana giovedì 9 marzo alle 23.10 con Pierfrancesco Favino nel giorno dell’uscita del suo ultimo film “L’ultima notte di Amore” e con il campione olimpico Filippo Tortu.