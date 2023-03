Madame a tinte rosso fuoco: esce a fine marzo il disco “L’amore”

Ph. di L. Scotti

ROMA – Una copertina rosso fuoco per raccontare visivamente “L’amore”. Si intitola così il nuovo e secondo album di Madame. Il progetto, anticipato dal già platino brano sanremese “Il bene nel male”, sarà disponibile su tutte le piattaforme per Sugar Music dal 31 marzo.

Due anni fa il debutto con il disco omonimo, una collezione di hit su hit. Da “Voce”, pezzo cantato a Sanremo 2021, a “Tu mi hai capito” con Sfera Ebbasta, poi “Marea”, “Clito” e “Marea”.

E i riconoscimenti sono arrivati presto: Madame è diventata la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

IL TOUR

Il nuovo disco sarà presentato live la prossima estate con un lungo tour outdoor. L’artista ha annunciato le nuove date:

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini – NUOVA DATA

15 luglio – CHIETI – La Civitella – NUOVA DATA

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale – NUOVA DATA

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99 – NUOVA DATA

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero – NUOVA DATA

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi – NUOVA DATA

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare – NUOVA DATA

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

Le prevendite per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, sono aperte dalle 18 di lunedì 6 marzo, su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.