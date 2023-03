ROMA – Martedì 7 marzo in prima serata su Rai2 terzo appuntamento con la nuova stagione di “Belve”. A confrontarsi con Francesca Fagnani, dopo Ignazio La Russa e Rocco Casalino (tra i protagonisti rispettivamente della prima e seconda puntata) saranno Al Bano, la modella Bianca Balti e il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis.

La droga, gli uomini, la figlia che sceglie di vivere con il padre: la modella Bianca Balti si mette a nudo

LA CONFESSIONE DI BIANCA BALTI A BELVE

Bianca Balti torna a mettersi a nudo, dopo aver recentemente rivelato particolari circa il suo passato segnato da droghe, vita sregolata e due matrimoni falliti. A Fagnani la modella, nello specifico, racconterà di una violenza subita all’età di 18 anni durante un rave. “Ero in stato di ebbrezza. Lui era un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio è diventata una violenza“, racconta Balti ricostruendo a Belve l’evento. Alla domanda di Fagnani circa un successivo incontro tra i due, la modella rivelerà di averlo cercato, ma senza fortuna: “Non l’ho mai denunciato. L’ho cercato per tantissimo tempo. Andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo. Credo che nella mia mente avessi bisogno di normalizzare questa esperienza pensando che tra noi ci fosse una storia e non fosse stato uno stupro”.

Nel corso dell’intervista Balti racconterà anche della sua dipendenza dalle droghe, dei tanti successi lavorativi e della decisione della figlia di andare a vivere con il padre, un evento che le ha causato molto dolore. Ci sarà spazio anche per una domanda piccante, sui rapporti intimi di Balti con le donne.

GIACOMO URTIS A BELVE, DA CORONA AGLI INTERVENTI ESTETICI

Sotto la lente di ingrandimento di Fagnani finirà anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. La conduttrice non perderà l’occasione di sottolineare l’incredibile cambiamento estetico dovuto ai numerosi interventi a cui Urtis si è sottoposto: “Ho dovuto rifare anche i denti perché sono proprietario di una catena di studi dentistici e quando i clienti andavano dicevano ‘però Urtis non ce li ha’”, ha rivelato scherzando l’intervistato.

Il chirurgo 46enne ha alle spalle una love story con un altro protagonista tv della chirurgia estetica, il “Ken Umano” Rodrigo Alves, e un flirt con Fabrizio Corona. Su quest’ultimo Fagnani si soffermerà per indagare se tra i due ci sia stato un rapporto passionale o una vera e propria storia d’amore. Nel corso dell’intervista si parlerà anche di Silvio Berlusconi (di cui Urtis si rivelerà grande ammiratore) e del rapporto del chirurgo con la famiglia. “Mio padre è un po’ come quello di Britney Spears, gestisce lui i miei guadagni. Mi dà una paghetta settimanale”, ha raccontato a Belve, rivelando di vivere ancora in casa dei suoi genitori.