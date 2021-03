Moratti: “Lombardia in zona rossa? Interventi nelle zone a rischio”

ROMA – La Lombardia andrà in zona rossa? “Contenimento e accelerazione delle vaccinazioni, mitigazione del rischio con controlli e interventi rapidi nei territori maggiormente a rischio”. Così Letizia Moratti, assessore al Welfare in Lombardia, nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.

“IN UE LENTEZZE BUROCRATICHE, NON POSSIAMO PERMETTERLE”

“L’Ema non ha ancora approvato il vaccino Johnson & Johnson mentre l’agenzia americana sì. Questa lentezza burocratica in una sanità di guerra non ce la possiamo permettere, dobbiamo lavorare tutti pancia a terra per dare le dosi agli italiani”, ha aggiunto Moratti.

“BENE DRAGHI SU STOP EXPORT, DELUSA DA UE”

Dell’operato di Ursula Von der Leyen “sono dispiaciuta e arrabbiata, si’. Mettiamola in positivo: sono molto contenta che il presidente Draghi grazie alla sua autorevolezza ha bloccato l’export di AstraZeneca in Australia. La solidarieta’ internazionale non deve essere messa in dubbio, ma in questo caso l’Europa ha esagerato”, ha concluso Moratti.