Covid, l’ex ministro Boccia attacca: “Il piano Gelmini? Pura illusione”

ROMA – “Illudersi di gestire un ospedale da un ufficetto di un Ministero è pura finzione e chi continua a dirlo o non se ne è mai occupato o non sa cosa sia l’amministrazione pubblica”. Lo ha detto l’ex ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia al Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24 commentando il piano Gelmini per la gestione dell’emergenza Covid.

“La nostra Costituzione è chiara: non ci sono mai stati 19 piani diversi tra regioni. Ci sono sempre state linee guida molto chiare date dal Ministero della Salute e poi un’attuazione di linee guida fatta dalle reti territoriali sanitarie, che sono nelle mani delle Regioni” ha aggiunto Boccia.