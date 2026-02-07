sabato 7 Febbraio 2026

Biathlon, Passler ricorre al Tas contro la sospensione

Udienza fissata il 10 febbraio

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 7-2-2026 ore 20:02Ultimo aggiornamento: 7-2-2026 ore 20:02

ROMA – Rebecca Passler ha presentato ricorso al Tas contro la sospensione provvisoria in seguito alla positività al letrozolo riscontrata a un controllo antidoping fuori dalle competizioni. L’appello è contro Nado Italia, Wada, Fisi, Cio, Ita, Ibu e Coni. Lo ha fatto sapere lo stesso Tribunale di Losanna, che si occupa del caso con la sua divisione ad hoc per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Passler, biathleta 24enne, è stata sospesa provvisoriamente il 2 febbraio scorso da Nado Italia e chiede al Tas di “annullare la sospensione provvisoria per mancanza di dolo e negligenza e di consentirle di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina” in quanto si tratterebbe di “un caso di contaminazione involontaria”. L’udienza per questa procedura è fissata il 10 febbraio.

