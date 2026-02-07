Giochi 2026, domani la discesa femminile di sci: Brignone nel quartetto azzurro

ROMA – È ufficiale: Federica Brignone sarà domani (ore 11.30) al cancelletto di partenza della discesa femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le altre azzurre in gara sono Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Per Brignone si tratta della seconda discesa olimpica della carriera: nel 2018 a PyeongChang si ritirò. Goggia è invece alla terza esperienza dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, così come Delago che si ritirò a PyeongChang 2018 e fu undicesima a Pechino 2022, mentre per Pirovano si tratta di una prima assoluta. La decisione dello staff tecnico azzurro è arrivata al termine del secondo allenamento cronometrato della discesa femminile, dichiarato concluso al numero 23 di Elena Curtoni nonostante la giuria abbia permesso al resto delle iscritte di scendere senza riscontro cronometrico sulla pista accorciata dalla grande curva fino al traguardo. Il miglior tempo dell’ultima prova cronometrata sull’Olympia delle Tofane – prima dell’interruzione per nebbia e forti nevicate – è stato della statunitense Breezy Johnson, che ha chiuso la discesa in 1’37″91. mantenendo un vantaggio di 21 centesimi sulla tedesca Kira Weidle Winklelmann e di 0″37 sulla connazionale Lindsey Vonn, che domani scierà nonostante il crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto. L’austriaca Ariane Rädler (+0″43) e la tedesca Emma Aicher (+0″84) si sono fermate prima di Goggia e Brignone, rispettivamente sesta a 0″86 e settima a 0″93. Nona Laura Pirovano (+1″00), con Elena Curtoni al traguardo con un gap di 1″73 seguita da Nicol Delago (+1″76).

BRIGNONE: SEMPRE PIÙ IN CONFIDENZA CON LA DISCESA

“Sono cresciuta rispetto a ieri, mi sto fidando sempre di più sia nei salti che nei dossi. Il passaggio al Duca d’Aosta è stato un po’ limato, butta meno in alto e va meglio così. Ogni giorno cresco, oggi la neve rispondeva di più e mi sembra di entrare sempre più in confidenza con gli sci lunghi”. Queste le impressioni di Federica Brignone al termine dell’ultima prova cronometrata in vista della discesa olimpica prevista domani alle 11.30 a Cortina. Brignone è tornata a commentare la sfilata di ieri sera durante la Cerimonia di apertura dei Giochi, in cui era portabandiera insieme ad Amos Mosaner. “È stata una delle emozioni più grandi, era uno dei miei sogni maggiori, ho fatto fatica a dormire”.

Emozione speciale anche per Sofia Goggia, che ha acceso braciere olimpico in piazza Dibona. “Ricevere la torcia olimpica da Gustav Thöni ed accendere il braciere in simultanea con Alberto Tomba e Deborah Compagnoni è stato un momento che mi rimarrà nel cuore, un momento molto emotivo per me”. Quanto alla prova di oggi, “non vedevo bene nella prima traversa e l’ho sbagliata, dalle Tofane in poi ho sciato bene; sarà quello il mio punto cruciale domani. Il fondo sta diventando sempre più duro e compatto”.

Laura Pirovano si conferma con le migliori anche nel secondo test: “Sono felicissima di essere qua, mi diverto ogni giorno a sciare, anche ieri se le condozioni non erano belle. Mi dico che ho sempre dato tutto quello che avevo e che errare è umano. Vale lo stesso anche per Crans-Montana: se avessi spinto di meno magari non sarei arrivata così avanti, alla penultima porta”.

Infine Nicol Delago: “Oggi condizioni molto migliori, pista davvero bella. A tratti mi sono sentita discretamente bene, devo interpretare meglio le rampe dopo lo Scarpadon dove trovi la velocità fino al finale”.

Nella storia della discesa libera femminile l’Italia è salita sei volte sul podio, con lo storico oro di Sofia Goggia a PyeongChang 2018. La stessa Goggia è stata d’argento nella passata edizione di Pechino 2022 seguita da Nadia Delago, bronzo. In precedenza Isolde Kostner era stata argento nei 2002 a Salt Lake City e bronzo a Lillehammer 1994, con Giulia Minuzzo a sua volta bronzo ad Oslo 1952.