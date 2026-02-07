Giochi 2026, argento per Franzoni e bronzo per Paris nella discesa maschile di sci

ROMA – Prime medaglie per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Giovanni Franzoni ha conquistato l’argento e Dominik Paris il bronzo nella discesa maschile di Bormio. Oro allo svizzero Franjo von Allmen, sceso in 1:51.61, che ha preceduto i due azzurri rispettivamente di 20 e 50 centesimi. Altri due gli italiani in gara: Mattia Casse ha chiuso all’undicesimo posto (+1.67), mentre Florian Schieder è 17esimo (+1.96).

Nella storia delle Olimpiadi, ci sono solo tre precedenti maschili di due italiani sul podio: oro-argento nella combinata di Albertville 1992 per Polig e Martin, oro-argento per Gros e Thöni nello slalom di Innsbruck 1976 e argento-bronzo per i cugini Gustav e Roland Thöni nello slalom di Sapporo 1972. Limitatamente alla discesa libera maschile, prima di oggi erano state tre le medaglie olimpiche: l’oro di Zeno Colò a Oslo 1952, il bronzo di Herbert Plank a Innsbruck 1976 e l’argento di Innerhofer a Sochi 2014.

FRANZONI INCREDULO: MAI LO AVREI IMMAGINATO

“Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e una medaglia in discesa… sono cose che non avrei mai immaginato”. Così Giovanni Franzoni dopo aver conquistato l’argento nella discesa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. “È stata strana questa gara, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, l’ho vissuta un po’ così– ha raccontato l’azzurro ai microfoni di Raisport- poi man mano che si è avvicinata la partenza me ne è salita tanta, sentivo le gambe dure già prima di partire, un’emozione strana – ha raccontato – Poi ho guardato Monney e Odermatt che hanno sciato benissimo, poi è sceso Von Allmen che ha fatto una manche devastante e mi sono detto ‘cavolo, per battere questi ce ne vuole'”. Infine i ringraziamenti: “A quelli che mi sono sempre stati vicino, il mio team, la squadra. Il bronzo di Paris? Se oggi riusciamo a farcela insieme penso sia il podio esatto da fare, è assurdo quanto ti cambi la testa”.

PARIS, FINALMENTE MEDAGLIA: CI HO PROVATO COSÌ TANTE VOLTE…

“Ci ho provato così tante volte… forse quest’anno non ero sempre davanti o in grande forma ma stavo crescendo durante la stagione e sentivo di poter fare quello che volevo. È una cosa bellissima essere riuscito a fare una sciata del genere su una pista così difficile”. Così Dominik Paris commentando il bronzo vinto a Bormio nella discesa dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. È la sua prima medaglia olimpica, a 36 anni. Sul podio anche Giovanni Franzoni, medaglia d’argento. “È bellissimo, si vede che è in gran forma- ha aggiunto ai microfoni di Raisport- ha fatto vedere anche oggi che resiste anche quando c’è pressione e questo fa piacere. Vuol dire che abbiamo un altro giovane che gareggia per il podio, così l’Italia è sempre presente”.