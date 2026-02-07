sabato 7 Febbraio 2026

L’oroscopo di sabato 7 febbraio 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sei agitato nel corso di queste ore. Dispute con ex o con chi rappresenta il passato.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei più disponibile verso le persone che hai attorno. In campo sentimentale ora arriva l’opportunità di capire quante persone ti vogliono bene davvero.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Tutto dipende dalle tue qualità, capacità, nell’interagire con gli altri. Crisi passeggere possono essere superate in amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In questo momento si possono ritrovare amori spariti, persi nella nebbia dell’incomprensione, sarà possibile avere un diretto riscontro delle tue azioni.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Una giornata che aiuta un buon recupero psicofisico, hai una bellissima vitalità ed anche un grandissimo fascino. Torna un grande spirito di competizione.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi sembri particolarmente nervoso, agitato. Mutui o prestiti da esaminare con cura. Serata pensierosa, l’amore ogni tanto porta tensione e dovresti mostrarti cauto.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Tratta le questioni private con grande onestà verso te stesso e verso gli altri. Piccole polemiche in amore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se ci sono stati problemi in amore o in famiglia ora sarà possibile recuperare. Pomeriggio migliore ma non fidarti di chi ti propone affari troppo facili.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tutto quello che riesci a concludere in questo periodo ti darà prospettive eccezionali. Raccoglierai i frutti di quanto hai seminato in precedenza in campo amichevole, sociale e familiare.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Un periodo problematico per chi si ama, lieve calo del desiderio. È importante evitare di caricarsi di troppe responsabilità, molti puntano su di te!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Qualcuno ha cambiato rotta negli ultimi mesi. All’Acquario piacerebbe vivere sempre controcorrente ma così si fa fatica!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Potresti ricevere delle conferme. In certe situazioni meglio mediare. Conviene accettare una proposta inferiore meglio che nulla.




































































