Meteo, le previsioni di sabato 7 febbraio 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Arriva una nuova perturbazione. Giornata che vedrà subito un peggioramento in Sardegna e poi gradualmente sul Centro-Sud tirrenico, forte sulla Campania e sulla Calabria dal pomeriggio/sera. Nubi e piogge sparse sul medio e basso Adriatico. Alcune piogge, in mattinata, interesseranno il Triveneto. Venti di Libeccio al Sud. Mar Tirreno agitato, molto mossi gli altri bacini meridionali.

NORD

La pressione si mantiene bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sul Triveneto dove ci saranno alcune piogge mattutine sul Veneto centro settentrionale e sul Friuli Venezia Giulia. Altrove ci saranno nebbie e nubi con locali schiarite. I venti soffieranno da Libeccio, mar Ligure molto mosso, più calmo l’Adriatico.

Temperature: valori massimi attesi tra i 10 e i 13°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Ennesima perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile e a tratti perturbato con piogge che dalla Sardegna (al mattino) si porteranno rapidamente verso Toscana, Umbria, Lazio e anche sui settori adriatici (qui meno intense) nel pomeriggio. I venti soffieranno da Libeccio sul Tirreno, deboli di Scirocco sull’Adriatico. Mari mossi, agitato quello sardo occidentale.

Temperature: valori massimi compresi tra i 10 e i 15 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Ancora una perturbazione sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un rapido peggioramento del tempo su Campania e Calabria tirrenica con piogge anche moderate o forti. Altre piogge interesseranno il resto delle regioni, ma in forma più modesta e talvolta alternate a locali schiarite. Venti forti di Libeccio sul Tirreno che sarà anche agitato al largo, molto mosso sulle coste.

Temperature: valori massimi attesi tra gli 11-12°C di Potenza e i 17°C di Bari e Palermo.