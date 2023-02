Gianluca Grignani: “Torno a Sanremo con una canzone che non ha una morale”

(Foto Ste Brovetto)

ROMA – Il 73esimo Festival di Sanremo segna il ritorno di Gianluca Grignani, alla kermesse in gara con “Quando ti manca il fiato”. Il cantautore arriva con la voglia di esibirsi, al di là di ogni polemica o critica. L’anno scorso, l’esibizione chiacchierata nella serata dei duetti in coppia con Irama. Allora fu bersagliato per la sua forma fisica. L’artista, però, non si cura dei commenti altrui e dichiara: “Non mi sento mai giudicato, neanche quando mi giudicano”.

Stasera, quartultimo all’Ariston, canterà una canzone sul rapporto con il padre. Gianluca fa pace con il passato, recupera ogni errore e canta ‘Ciao papà o addio papà, io ti perdono’. Un ritorno interessante il suo, da tenere d’occhio.

“Non è una ballata, ma è un blues e il blues non ha una morale– spiega Grignani del pezzo- è una canzone che non dal risposte, è un modo di reagire, una bolla sensoriale”. E aggiunge: “È uno dei pezzi più belli che abbia mai scritto”.

Nel testo quello che ha imparato: “Per vivere-dice- devi metterti in condizione di difficoltà, l’incertezza è giovane, la sicurezza è vecchia. Il futuro non è più delle persone furbe, ma di quelli che hanno qualità umane e lo dobbiamo alle nuove generazioni”.