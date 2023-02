Caso Cospito, minacce di morte a Tajani in una lettera spedita alla Farnesina

ROMA – Cresce la tensione in Italia per le minacce anarchiche legati al caso Cospito. Dopo i recenti attacchi nelle ambasciate di Berlino e Barcellona, oggi alla Farnesina è stata recapitata una lettera contenente minacce di morte rivolta al ministro degli Esteri Antonio Tajani.

LA RUSSA: BENE CONDANNA FORZE POLITICHE

“Al ministro degli Esteri Antonio Tajani desidero rivolgere la mia solidarietà e la mia vicinanza per le minacce subite. Bene la condanna delle forze politiche all’ennesima grave intimidazione rivolta ad un esponente delle istituzioni”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

LEGA: VICINI AL MINISTRO, POLITICA ABBASSI I TONI

“La Lega esprime solidarietà e vicinanza al ministro Tajani. Le vergognose e vigliacche minacce di morte inviate al ministro, confermano che il governo di centrodestra sta lavorando nella giusta direzione. Auspichiamo che vengano presto individuati i mittenti e invitiamo tutte le forze politiche ad abbassare i toni per il bene del Paese”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

LEGGI ANCHE: Caso Cospito, Meloni: “Lo Stato non può scendere a patti con chi lo minaccia”

MINACCE A TAJANI. BATTISTONI (FI): STATO SOTTO ATTACCO

“Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza al ministro ed amico Antonio Tajani vittima di minacce di morte. Quello al vice premier Tajani è solo l’ultimo caso di un clima pesante che da settimane investe il nostro Paese e che rappresenta un chiaro attacco alla Stato e ai suoi rappresentati. L’Italia e le sue Istituzioni sapranno certamente rispondere concretamente a simili atti con unità e univoche iniziative. Da parte mia rinnovo la mia vicinanza e il mio incondizionato supporto ad Antonio che come uomo e come politico è sempre stato un leale servitore dello Stato”. Così in una nota il deputato di Forza Italia e vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni.