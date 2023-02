Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 febbraio 2023

INSEGNARE A SPARARE A SCUOLA, POLEMICA SU FAZZOLARI

“Un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole”. Scoppia la polemica per la frase del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. L’idea, riportata dalla Stampa, è smentita dal numero due di Giorgia Meloni che annuncia una querela nei confronti del quotidiano e del direttore Massimo Giannini. Nel frattempo, però, le opposizioni sono già all’attacco. Il Pd la bolla come una proposta “libro e moschetto”. Critiche anche dalla maggioranza: Salvini definisce l’idea “non illuminante”. Intanto, non si è ancora chiuso il caso Donzelli-Delmastro. La Procura ha aperto un fascicolo per rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio a carico del vicepresidente del Copasir e del sottosegretario alla Giustizia.

TERREMOTO TURCHIA, UN ITALIANO TRA I DISPERSI

C’è anche un italiano tra i dispersi per il terribile terremoto che ha distrutto la Turchia orientale e la Siria del nord, causando oltre 5mila vittime. Si chiama Angelo Zen, è un imprenditore veneto nel settore delle auto. Tutti in salvo gli altri connazionali, come conferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “L’unità di crisi ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma, tranne uno, che era in Turchia per ragioni di lavoro. Fino ad ora non siamo riusciti ad entrare in contatto con lui”. Intanto, non si placa lo sciame sismico, che continua a scuotere la Turchia. “Migliaia di bambini e famiglie sono a rischio”, avverte l’Unicef.

SANREMO, SI APRE CON MATTARELLA IN PRIMA FILA

Inizia oggi la 73esima edizione del festival di Sanremo. In prima fila ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre sul palco l’ospite a sorpresa si chiama Roberto Benigni. “La presenza del capo dello Stato testimonia la vicinanza al mondo dello spettacolo”, dice Amadeus, felice anche per la presenza dell’attore e regista toscano, che sarà all’Ariston per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione. Sempre questa sera Amadeus leggerà un messaggio inviato dal presidente ucraino Zelensky. Carlo Calenda la definisce “una pessima figuraccia della Rai” aver rinunciato a un video del presidente ucraino. “La presenza di Zelensky, in video o un messaggio- attacca Matteo Salvini- è comunque fuori luogo”.

CODICE APPALTI, OPPOSIZIONI DIFENDONO “BOLLINO ROSA”

E’ scontro sul “bollino rosa” nel codice degli appalti. Le opposizioni parlano di “passo indietro per le donne” e attaccano il governo, che vuole ridimensionare il requisito aggiuntivo e premiale per le aziende che rispettino alcune regole sulle pari opportunità. “Sarà nostro impegno difendere il bollino rosa”, dice la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, che annuncia battaglia sul nuovo codice a cui sta lavorando Matteo Salvini. Per l’ex ministra Elena Bonetti il governo deve cambiare idea perché “investire in parità di genere significa produrre Pil e valore economico e produttivo per il nostro Paese”. Il “bollino rosa” era stato introdotto dal governo Draghi per certificare l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di diritti tra uomini e donne.