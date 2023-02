Mosca ironizza su Zelensky a Sanremo: “Peccato, avrebbe potuto vincere”

ROMA – Dopo settimane di polemiche sulla presenza Volodymyr Zelensky a Sanremo, ieri la Rai ha fatto sapere che il presidente ucraino non invierà un videomessaggio alla kermesse ma un testo scritto. E il commento di Mosca non si è fatto attendere, dato che la kermesse è molto popolare in Russia. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, su Telegram ha ironizzato così: “Zelensky non realizzerà un videomessaggio al Festival di Sanremo, ma invierà il testo. Beh non lo so, avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap“.

