Olly racconta il suo Sanremo: stasera il debutto. Venerdì il duetto con Lorella Cuccarini

ROMA – Da Sanremo Giovani al Festival di Sanremo. Ci sarà anche Olly questa sera tra i ‘Big’, al debutto della kermesse. Si esibirà per terzultimo il cantautore di Genova, che – come Sethu (di Savona) – si gioca la partita ‘in casa’ con la sua ‘Polvere’.

Al secolo Federico Olivieri, l’artista si aspetta “un’esperienza molto intensa, difficile, ma che mi farà crescere tanto e cambiare prospettiva su molte cose, ma mantenendo sempre quello che è Olly”.

L’INTERVISTA

Emerso dalle scena rap ligure, il ragazzo classe 2001 porta tutta la sua energia con un pezzo che mescola il racconto cantautorale con un mood uptempo in cassa dritta. Il pop che si fonde con l’elettronica è, d’altronde, per Olly un filo conduttore del suo progetto, che nel 2019 lo ha visto collezionare 4 milioni di stream per “Il primo amore. Lo scorso 16 dicembre l’uscita dell’Ep “Il mondo gira” e la conquista di un posto all’Ariston. Il 10 febbraio uscirà il repack del disco, “Gira, il mondo gira”.

IL BRANO

“Polvere per me è un brano molto forte e rappresentativo– rivela Federico alla Dire- fa parte del disco ‘Gira, il mondo gira’ e fa parte di un viaggio molto grande in cui ci sono tutte le mie sfacettature. È il pezzo più emblematico del mio modo di esprimermi da un anno a questa parte”.

Proprio 12 mesi fa, la nascita del brano, “da una sessione casuale”, spiega Olly che ha scritto il testo insieme ad Emanuele Lovito. “Tendenzialmente ho difficoltà a lavorare con gli autori– dice- con lui invece mi sono trovato subito bene. Mi ha proposto il ritornello, poi ho cambiato qualche parola e ho aggiunto il resto del brano insieme a JVLI che lo ha prodotto”.

IL DUETTO CON LORELLA CUCCARINI

Nella serata delle cover, Olly si esibirà con Lorella Cuccarini ne “La notte vola”. Sui social, la showgirl ha pubblicato un video tutorial in cui insegna al giovane collega la coreografia del pezzo.

Cominciamo a “seminare” qualche indizio

Primo: ci avete chiesto se a Sanremo balleremo…secondo voi?😜

Attenzione ⚠️: sul palco non saremo soli🤔

Partiamo dalle basi, con il tutorial de La Notte Vola 🔥 pic.twitter.com/IabLDtlx3j — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) February 6, 2023

Questo è solo un assaggio di quello che si prospetta per Olly. In primavera l’artista tornerà live con due spettacoli: il 6 aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 16 a Largo Venue a Roma (Magellano Concerti).