Terremoto, in Turchia arrivano i primi aiuti dall’Italia

ROMA – È partita anche la macchina italiana degli aiuti messa in campo dalla Difesa per il devastante terremoto che ha colpito la Turchia. È decollato ieri sera il primo C130 dell’Aeronautica Militare con a bordo materiali e personale per prestare soccorso alla popolazione, giunto ad Adana intorno alle 6 di questa mattina.

A bordo ci sono 50 Vigili del fuoco dei team Usar di Toscana e Lazio: personale specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato nelle analoghe emergenze in Italia e all’estero. Nel gruppo, poi, 11 sanitari e 6 unità del Dipartimento della Protezione civile.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo aver espresso profonda vicinanza a Turchia e Siria per il drammatico evento aveva appunto assicurato da subito da parte della Difesa, in coordinamento con la Protezione Civile, mezzi e personale per soccorrere la popolazione.

