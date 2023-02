Regionali Lombardia, Majorino presenta parte della sua giunta: ecco i nomi

MILANO – Il magistrato di Mani pulite Gherardo Colombo, il fondatore di PizzAut Nico Acampora, l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, figlia di Gino, e Francesca Balzani, già vicesindaca di Milano e parlamentare europea. Sono questi i primi nomi per l’ipotetica giunta di centrosinistra in Regione Lombardia, presentati ieri pomeriggio in un videomessaggio sui social network dal candidato presidente Pierfrancesco Majorino, che ha annunciato l’intenzione di tenere per sé, qualora venisse eletto, le deleghe relative alla sanità. “Voglio potenziare la sanità pubblica e fare una grande riforma del sistema sociosanitario – ha annunciato Majorino- quindi sarò io a tenere la delega. Credo debba essere il presidente di Regione Lombardia la prima persona responsabilizzata su questo tema”. Le elezioni regionali in Lombardia si svolgeranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio e Majorino sfiderà il governatore uscente Attilio Fontana e la sua ex vice Letizia Moratti.

Per quanto riguarda gli altri nomi, “Gherardo Colombo si occuperà dei temi della cultura della legalità e della trasparenza, un tema su cui Regione Lombardia deve fare un enorme salto in avanti“, ha spiegato Majorino. Nico Acampora porterà invece “un’esperienza straordinaria che riguarda la promozione dei diritti delle persone con disabilità”. A Cecilia Strada, “che si occupa da tempo di promozione dei diritti umani nel mondo”, il compito di fare in modo che “Regione Lombardia non si chiuda in se stessa, ma abbia un approccio forte per promuovere un mondo più giusto”. Infine Francesca Balzani, già vicesindaco di Milano e sfidante di Giuseppe Sala e dello stesso Pierfrancesco Majorino alle primarie milanesi del 2016, “per far sì che possa crescere l’apporto di risorse internazionali per lo sviluppo della nostra regione”.