“Ciao Antonella, sono Vasco”: gli auguri del Komandante alla mamma di un bimbo prematuro

BARI – “Ciao Antonella sono Vasco. Volevo farti i complimenti e mandare un abbraccio e un benvenuto a Nicolò che non vedo l’ora di vedere a un mio concerto con la mamma. Sei stata bravissima”. È il messaggio vocale che Vasco Rossi ha inviato ad Antonella neomamma del piccolo Niccolò, nato a sole 26 settimane e ricoverato in terapia intensiva neonatale al Policlinico di Bari.

Un messaggio per darle forza e alleviare le preoccupazioni. A rendere noto l’augurio e è stata, sui suoi canali social, l’azienda ospedaliera e universitaria barese. A far arrivare alla mamma la specialissima cura sono stati i medici del reparto di Neonatologia, guidato dal professor Nicola Laforgia, che, sapendo della passione autentica di Antonella, hanno contattato il rocker emiliano. E lui non si è tirato indietro perché “vivere è come un comandamento, senza perdersi d’animo mai”.

