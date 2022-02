Nasce @Studimedicina, la mailing list della Valle d’Aosta per gli studenti

AOSTA – È nata “per mantenere attivo un canale di comunicazione con gli studenti valdostani iscritti o laureati in medicina“: è la nuova mailing list “@studimedicina.it”. L’iniziativa è rivolta agli studenti di medicina per divulgare informazioni relative alle seguenti opportunità di formazione post-lauream in ambito sanitario. Lo comunica l’assessorato alla Sanità e alla Salute della Regione Valle d’Aosta. Gli studenti valdostani non ancora iscritti alla mailing list dell’assessorato sono “invitati a registrarsi a tale servizio, inoltrando il modulo di adesione” che si trova al link http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/default_i.asp inviandolo alla casella email [email protected]

INFORMAZIONI UTILI PER STUDENTI E NEOLAUREATI

La newsletter offre informazioni sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione Valle d’Aosta per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria, sui posti aggiuntivi di formazione specialistica e sulle relative borse di studio per laureati in Veterinaria e in Odontoiatria, nonché per i laureati non medici di area sanitaria, e sui posti messi a bando ogni anno nel corso triennale di formazione specifica in Medicina generale della Regione, con il finanziamento delle relative borse di studio aggiuntive regionali. Per informazioni è possibile rivolgersi alla struttura Assistenza territoriale, Formazione e Gestione del personale sanitario dell’assessorato, telefonando allo 0165.274236).