Ibrahimovic a segno con il Crotone: gol numero 500 per il calciatore

ROMA – Minuto numero 30 del primo tempo, il Milan sfida in casa il Crotone con l’obiettivo di replicare alla vittoria dell’Inter, momentaneamente al primo posto in classifica, quando Leao serve a Ibrahimovic il pallone dell’1-0. Non una rete qualsiasi per l’attaccante svedese, alla marcatura numero 500 in carriera.

Per Ibra un bottino diviso per 9 maglie, in 22 stagioni: la prima risale al 30 ottobre del 1999, con la maglia del Malmoe, dopo l’esordio tra i professionisti di un mese prima. Nel suo girovagare per l’Europa (e oltre oceano), l’attaccante svedese non ha mai fatto mancare un buon contributo in fatto di marcature. Dopo le 18 reti in Svezia, arrivano le 48 in Olanda sono 48, le 26 in due anni alla Juventus, poi 66 all’Inter, le 22 al Barcellona dove il rapporto con il tecnico Guardiola stenta comunque a decollare, mentre al Psg sono 156 (addirittura la stagione 2015/16 si chiude con 50 reti segnate). E poi i 29 gol al Manchester United e i 53 nell’esperienza Usa con la maglia dei Los Angeles Galaxy.