‘Lui è peggio di me’, arriva in tv show inedito Giallini-Panariello

ROMA – Due grandi professionisti, un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante. È ‘Lui è peggio di me‘ lo show inedito con protagonisti due artisti solo apparentemente molto diversi, Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il “sit show” andrà in onda dall’11 febbraio in prima serata su Rai3. Quattro gli appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, per uno spettacolo ricco di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. E si scopriranno, così, più simili di quanto si pensi.

‘LUI È PEGGIO DI ME’, GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata di “Lui è peggio di me”, tanti amici e colleghi. Tra gli ospiti dei due padroni di casa: Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia.